Hantavirus Ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di allerta per quanto riguarda un caso di hantavirus. La notizia riguarda una nave in porto, sulla quale non sono stati trovati passeggeri italiani. Secondo quanto comunicato, a bordo non ci sono cittadini italiani tra i passeggeri presenti. L’attenzione si concentra ora sui controlli presso gli uffici di frontiera.

Sulla nave non risultano italiani. “A bordo della nave non sono presenti passeggeri di nazionalità italiana”, ha spiegato il nostro ministero della Salute. In una nota ha fatto sapere di aver già trasmesso un’informativa alle Regioni e agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e ha sottolineato che “continuerà a monitorare l’evolversi della situazione in stretto contatto con le autorità sanitarie internazionali nell’ambito delle attività di sorveglianza epidemiologica”. A oggi, ricorda il dicastero guidato da Orazio Schillaci, “l’Ecdc ha classificato come molto basso il rischio per la popolazione generale in Europa”. Stesso parere era stato dato dall’Oms, che, nei giorni scorsi, ha precisato di non ritenere necessarie restrizioni a viaggi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Hantavirus, il ministero della Salute italiana allerta gli uffici di frontiera

Notizie correlate

Hantavirus, il ministero della Salute allerta gli uffici di frontieraTempo di lettura: < 1 minuto “A bordo della nave non sono presenti passeggeri di nazionalità italiana”.

Epidemia di Hantavirus su nave da crociera Hondius, il ministero della Salute allerta gli uffici di frontieraApproderà sabato prossimo a Tenerife, alla isole Canarie, la nave da crociera Hondius, in cui è in corso un’infezione da hantavirus, con 3 morti e...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Hantavirus, Ecdc: molto basso il rischio per la popolazione generale in Europa; Hantavirus, il ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera; Focolaio di Hantavirus sulla nave Hondius: il Ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera; Hantavirus sulla nave da crociera, rischio molto basso per la popolazione generale in Europa. L'avviso del Ministero della Salute e delle autorità sanitarie internazionali.

Hantavirus sulla nave da crociera, rischio molto basso per la popolazione generale in Europa. L'avviso del Ministero della Salute e delle autorità sanitarie internazionaliUn'informativa diffusa dal Ministero della Salute e dall'European Centre for Disease Prevention and Control, relativa all’evoluzione del focolaio di Hantavirus che si è sviluppato sulla nave da crocie ... vanityfair.it

Hantavirus, il ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera. Nessun italiano sulla naveJOHANNESBURG - Il ceppo di hantavirus rilevato su uno dei passeggeri della nave da crociera evacuata in Sudafrica è quello delle Ande, trasmissibile tra esseri umani: lo ha dichiarato il ministro ... ansa.it

Condividiamo la nota del Ministero della Salute, come da sua richiesta di informazione ai cittadini https://www.salute.gov.it/new/it/news-e-media/notizie/hantavirus-ecdc-molto-basso-il-rischio-la-popolazione-generale-europa/ #Hantavirus #rischiop - facebook.com facebook

Il ministero della Salute informa che sta "seguendo con attenzione, in raccordo con le autorità sanitarie internazionali Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e Oms (Organizzazione mondiale della sanità), l'evoluzione del focol x.com