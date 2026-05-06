Hantavirus il ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera

Il ministero della Salute ha diffuso un avviso di allerta riguardo all’Hantavirus, rivolto agli uffici di frontiera. Nel corso di un controllo su una nave, è stato comunicato che non ci sono passeggeri italiani a bordo. L’avviso si basa su verifiche recenti e mira a monitorare eventuali rischi sanitari legati a questa malattia. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle condizioni della nave o alle persone presenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “A bordo della nave non sono presenti passeggeri di nazionalità italiana”. Lo afferma il ministero della Salute in riferimento alla nave da crociera Hondius teatro di un focolaio di hantavirus. Il ministero ha già trasmesso un’informativa alle Regioni e agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e “continuerà a monitorare l’evolversi della situazione in stretto contatto con le autorità sanitarie internazionali nell’ambito delle attività di sorveglianza epidemiologica”. Il dicastero “sta seguendo con attenzione, in raccordo con le autorità sanitarie internazionali l’evoluzione del focolaio di hantavirus”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Hantavirus, il ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera Notizie correlate Allerta truffe: il Ministero della Salute avvisa su falsi messaggi emailIl Ministero della Salute segnala una campagna di phishing: email fraudolente invitano i cittadini a fornire dati personali. Leggi anche: Richiamate uova fresche per rischio salmonella: l’allerta del Ministero della Salute Altri aggiornamenti Temi più discussi: Hantavirus, cos'è la malattia trasmessa dai topi: sintomi e cosa sapere; Hantavirus, tre morti su una nave da crociera nell’Atlantico legati alla febbre dei topi. L’Oms: Possibile e…; Hantavirus sulla nave da crociera con 147 persone a bordo: lo sbarco alle Canarie e gli esami ai passeggeri e all'equipaggio; Hantavirus: la Sars torna. Su una nave da crociera. Hantavirus, il ministero della Salute italiana allerta gli uffici di frontieraSulla nave con casi sospetti da hantavirus a largo di Capo Verde l'Oms lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la ... leggo.it Hantavirus: ministero Salute, nessun italiano a bordo nave MV HondiusIn contatto con autorita' sanitarie internazionali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 mag - Il ministero della Salute 'sta seguendo con ... ilsole24ore.com Sulla nave da crociera MV Hondius con 147 persone bordo è scoppiato un focolaio di infezioni da hantavirus, L’epidemiologo Pierluigi Lopalco spiega a Fanpage.it la possibile dinamica dei contagi e il potenziale ceppo coinvolto, che potrebbe essere stato po - facebook.com facebook Primo contagiato in Svizzera dopo la crociera dell’orrore: cresce l’allarme per l’hantavirus sulla nave MV Hondius x.com