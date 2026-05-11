Il 47esimo Congresso mondiale della vite e del vino si svolgerà a Yinchuan, capoluogo della regione autonoma del Ningxia Hui, dal 12 al 16 ottobre. È la prima volta che questa manifestazione si tiene in Cina. Le autorità locali hanno confermato la data dell'evento, che vedrà la partecipazione di rappresentanti internazionali del settore vinicolo. La città si prepara ad accogliere delegati da diversi paesi per questa occasione.

YINCHUAN (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il 47esimo Congresso mondiale della vite e del vino si terrà a Yinchuan, capoluogo della regione autonoma del Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale, dal 12 al 16 ottobre, come hanno dichiarato sabato le autorità locali. Sarà la prima volta che il congresso, che si terrà insieme alla 24esima Assemblea generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), sarà ospitato in Asia e in Cina dalla sua fondazione nel 1924. Organizzato congiuntamente dall'OIV e dal governo regionale del Ningxia, l'evento dovrebbe portare maggiore attenzione internazionale all'industria vinicola cinese e al Ningxia, una delle principali regioni produttrici di vino del Paese.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Cina ospiterà per la prima volta il Congresso mondiale della vite e del vino

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