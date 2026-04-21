Nel 2025, le fonti di energia rinnovabile hanno soddisfatto tutta la crescita della domanda di elettricità a livello globale, secondo i dati più recenti. Per la prima volta nella storia moderna, le rinnovabili hanno superato il carbone, impedendo un aumento della produzione di energia da fonti fossili. Questi risultati mostrano un incremento significativo nel settore delle energie pulite, che ha avuto un ruolo determinante nel coprire la richiesta energetica mondiale.

La crescita record delle rinnovabili ha coperto l’intero aumento della domanda elettrica mondiale nel 2025, superando per la prima volta nell’era moderna la quota del carbone e impedendo una crescita della generazione da fossili. Solamente il solare ha soddisfatto tre quarti dell’aumento della crescita elettrica, quasi la totalità se considerato insieme all’eolico. In un contesto segnato dalla crisi nello Stretto di Hormuz e dalla volatilità dei prezzi, arrivano i dati della settima edizione del Global Electricity Review di Ember. E raccontano che l’energia solare cresce al ritmo più alto degli ultimi otto anni, con la Cina che ha guidato questa ondata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’energia pulita copre per la prima volta tutta la crescita della domanda elettrica mondiale. E supera il carbone

IL MONDO CAMBIA ROTTA L’ENERGIA VERDE SUPERA IL CARBONE

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