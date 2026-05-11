Nella partita di Champions League, tutto sembra già scritto dopo meno di trenta minuti. La squadra in campo fatica a reagire e il punteggio risulta compromesso fin dai primi istanti. Nonostante il finale sorprendente, il risultato appare ormai deciso, senza molte possibilità di recupero. La partita si conclude con un risultato ampiamente favorevole alla squadra avversaria, lasciando poche speranze di rimonta.

È un disastro annunciato, al netto del pazzesco finale. Dopo meno di mezz'ora è già tutto chiaro, deciso, inevitabile. L'Atalanta, col suo tridente d'attacco, passeggia su quel che resta di un Milan sparito negli ultimi tempi dal campionato e comodamente per due volte guadagna il vantaggio grazie alla stoccata di Ederson prima e al facile uno-due chiuso da Zappacosta poi. Della famosa organizzazione difensiva rossonera, il vituperato blocco basso che consentì di collezionare 24 risultati utili consecutivi, non c'è più traccia. Si entra come nel butto fuso, da destra e da sinistra, mentre in avanti per esempio Gimenez non tiene un solo pallone e Leao scivola al primo tentativo di dribbling.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Champions scivola via

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