Il Como batte la Roma l’Atalanta scivola a 7 punti dalla zona Champions

Il Como ha vinto contro la Roma in una partita di calcio, mentre l’Atalanta ha subito una sconfitta che la porta a sette punti di distanza dal quarto posto in classifica. La gara tra Como e Roma si è conclusa con la vittoria della squadra di casa. L’Atalanta ha perso una partita importante, allontanandosi ulteriormente dalla zona che garantisce l’accesso alla Champions League.

L’Atalanta scivola a 7 punti dal quarto posto e vede allontanarsi la zona Champions League. Dopo il pareggio di San Siro contro l’Inter di sabato pomeriggio, i nerazzurri erano saliti a -4 dal duo composto da Como e Roma e a -3 dalla Juventus che seguiva a ruota, ma la giornata non ha detto bene a De Roon e compagni, visto che i bianconeri hanno vinto a Udine e lo scontro diretto proprio tra Como e Roma ha visto i lariani prevalere vincendo 2-1 di rimonta. La situazione di classifica è ora complicata per la Dea, che è rimasta al 7° posto a quota 47, con un margine di 5 punti sul Bologna, che è riuscito ad accorciare, mentre la Lazio è a 40 grazie alla vittoria sul Milan. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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