Champions League | l’Italia scivola e il 5° posto diventa un miraggio
Nella Champions League, le squadre italiane stanno vivendo un momento difficile, con risultati che compromettono le possibilità di mantenere il quinto posto nel ranking europeo. Le sfide recenti hanno fatto scivolare ulteriormente il calcio italiano in classifica, rendendo sempre più complicato raggiungere gli obiettivi prefissati per la qualificazione. La situazione attuale riflette una serie di partite perse o pareggiate che influenzano il posizionamento complessivo delle rappresentanti del nostro campionato.
Il destino del calcio italiano nelle coppe europei si gioca su un crinale sottilissimo, dove ogni singolo punto guadagnato o perso può determinare la sopravvivenza di un posto in Champions League. Dopo le sfide del martedì dedicate alla Champions, il quadro della classifica delle nazioni mostra un’Italia che, pur non essendo ancora matematicamente fuori dalla corsa per l’estensione dei posti nella massima competizione continentale, vede scivolare via ogni possibilità di recupero verso la Spagna. Il divario tra le due federazioni è passato da un distacco di 2.192 punti a una forbice molto più profonda, pari a 2.629 punti, rendendo la scalata sempre più ardua.🔗 Leggi su Ameve.eu
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