La casa di carta tra Berlino e un nuovo annuncio sulla serie | La rivoluzione non finisce mai
Netflix ha annunciato che nuovi episodi della serie sono in lavorazione, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi nella storia. La produzione ha infatti confermato che la narrazione continuerà, anche dopo il successo delle stagioni precedenti, e che ci saranno novità legate ai personaggi e alle vicende ambientate tra Berlino e altri protagonisti. L'azienda non ha ancora comunicato dettagli precisi sulla data di uscita.
Se pensavate che il colpo alla Banca di Spagna fosse l'ultimo atto, vi sbagliavate di grosso. Netflix ha appena fatto capire che l'universo de La casa di carta è ben lontano dalla parola fine. Con un video teaser che ha fatto il giro di internet, Netflix ha confermato che "Bella ciao continua a suonare": La casa di carta è ben lontana dall'aver smesso di raccontarsi e la cosa strana? Non sappiamo ancora se si tratti di una sesta stagione, di un altro spin-off o di un sequel vero e proprio. Bella Ciao all'infinito: Netflix non molla La Casa di Carta A sganciare la bomba è stato Álvaro Morte in persona - sì, proprio il Professore - durante la premiere della seconda stagione di Berlino (che arriva il 15 maggio, segnatevelo).🔗 Leggi su Movieplayer.it
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