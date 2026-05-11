La casa di carta tra Berlino e un nuovo annuncio sulla serie | La rivoluzione non finisce mai

Netflix ha annunciato che nuovi episodi della serie sono in lavorazione, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi nella storia. La produzione ha infatti confermato che la narrazione continuerà, anche dopo il successo delle stagioni precedenti, e che ci saranno novità legate ai personaggi e alle vicende ambientate tra Berlino e altri protagonisti. L'azienda non ha ancora comunicato dettagli precisi sulla data di uscita.

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