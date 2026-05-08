Con Berlino 2 finisce il mito de La casa di carta

Con l’uscita di Berlino 2 si conclude la narrazione della serie spagnola di rapine. La produzione, che ha riscosso grande successo in tutto il mondo, si ferma qui, senza ulteriori spin-off o remake. La seconda stagione dedicata al personaggio di Berlino ha segnato la fine di una storia che ha tenuto milioni di spettatori incollati allo schermo. Ora, la serie si chiude definitivamente, senza proseguimenti o nuovi capitoli.

Il mito de ‘La casa di carta’ è finito ed è arrivato il momento di accettarlo. È inutile trascinare la storia della banda di ladri più famosa del piccolo schermo con spin-off e remake: la serie heist spagnola diventata un fenomeno mondiale non ha più nulla da raccontare e la scarsa qualità del.🔗 Leggi su Today.it

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