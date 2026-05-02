A maggio 2026, Netflix lancia una serie di titoli per tutti i gusti, tra cui la seconda stagione di Berlino, spin-off de La casa di carta, e la nuova creatura animata di Zerocalcare intitolata Due spicci. Tra le proposte della piattaforma figura anche Swapped – Al tuo posto, una produzione animata che racconta le avventure di due animali che si scambiano le identità, creando situazioni divertenti e imprevedibili.

A maggio 2026 Netflix propone serie tv e film adatti a ogni tipo di pubblico. Si parte con l’animazione di Swapped – Al tuo posto, una storia avventurosa che gioca sullo scambio d’identità tra due animali che non si sopportano. Pochi giorni dopo si cambia registro con la seconda stagione di L’uomo delle castagne, che riporta in scena un’indagine cupa e inquietante, mentre dall’8 maggio arriva in streaming Creature luminose, adattamento dell’omonimo romanzo di Shelby Van Pelt, grande successo editoriale rimasto per 64 settimane nella classifica dei bestseller del New York Times. Le serie di Netflix storiche: guida aggiornata ai must X Leggi...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla seconda stagione di Berlino, spin-off de La casa di carta, a Due spicci, la nuova creatura animata di Zerocalcare

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