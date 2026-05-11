La serie televisiva sta per tornare sulla piatta piattaforma di streaming, dopo il successo riscosso nel corso degli anni. La produzione, nota per essere tra le più apprezzate tra quelle spagnole, si prepara a presentare nuovi episodi che potrebbero seguire diversi sviluppi narrativi, tra cui uno che coinvolge un personaggio già noto. La notizia viene annunciata mentre si attendono ulteriori dettagli sulla trama e sui possibili collegamenti con le stagioni precedenti.

La Casa di Carta è una delle serie di maggior successo nella storia di Netflix, nonché la più applaudita delle sue produzioni spagnole, e sta per tornare con nuove storie. Solo che non è detto che queste siano una continuazione diretta della vicenda originale. I creatori della serie non hanno voluto rivelare molto di quello che verrà, ma è chiaro che sarà un'estensione di quell'universo e dei suoi spin-off. Berlino è solo la prima parte di questo programma e, visto il successo che sta riscuotendo, c'è da aspettarsi che la piattaforma non si lascia sfuggire l'opportunità di trarre ulteriore linfa da questo franchise. “Prima sono arrivati i soldi, poi l'oro e il bottino straordinario, ma la rivoluzione non è finita: il prossimo passo è già stato fatto”, ha rivelato un video promozionale condiviso da Netflix.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La Casa di Carta sta per tornare su Netflix, al di là di Berlino 2 e con 3 possibili scenari

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