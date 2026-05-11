La ' carneficina' di Apricena arrestato il boss Matteo Lombardi e ' l' autista' Luigi Ferro | ha parlato la lingua del sangue
Nella giornata di oggi a Foggia sono stati arrestati due uomini legati a un’indagine antimafia che riguarda un duplice omicidio avvenuto ad Apricena nel giugno 2017. Uno dei fermati è il boss, già detenuto in regime di carcere duro, e l’altro il suo autista. Le indagini hanno rivelato dettagli inquietanti sulla dinamica dell’omicidio, con dichiarazioni che sono state definite come “parlate dalla lingua del sangue”.
Sono il boss Matteo Lombardi (già detenuto in regime di carcere duro) e Luigi Ferro i due garganici coinvolti ne filone della maxi-operazione antimafia condotta oggi a Foggia, relativa all’efferato duplice omicidio di Apricena, avvenuto nel tardo pomeriggio del 20 giugno 2017, quando sotto ad una.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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