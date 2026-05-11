La ' carneficina' di Apricena arrestato il boss Matteo Lombardi e ' l' autista' Luigi Ferro | ha parlato la lingua del sangue

Nella giornata di oggi a Foggia sono stati arrestati due uomini legati a un’indagine antimafia che riguarda un duplice omicidio avvenuto ad Apricena nel giugno 2017. Uno dei fermati è il boss, già detenuto in regime di carcere duro, e l’altro il suo autista. Le indagini hanno rivelato dettagli inquietanti sulla dinamica dell’omicidio, con dichiarazioni che sono state definite come “parlate dalla lingua del sangue”.

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