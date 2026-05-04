Luigi Marando nome in codice Disquared | così è finita la fuga del boss al centro in un' indagine a Milano

Da milanotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ambito di un'operazione condotta a Milano, è stato arrestato un uomo noto con il nome in codice “Disquared”. La sua fuga, durata alcuni giorni, si è conclusa con il suo fermo. Durante le indagini sono stati raccolti elementi che hanno portato all'identificazione e alla cattura. Il soggetto è considerato una figura di rilievo nell’ambito di un’inchiesta legata a attività illecite. La vicenda si inserisce in un quadro di investigazioni in corso nella zona.

Nome in codice “Disquared”. Ma a pesare più del soprannome, nell'ambiente criminale, era la sua vera identità. Luigi Marando, 36 anni, nato a Cuorgnè, in Piemonte, ma cresciuto a Platì (Reggio Calabria) è il figlio di Pasqualino Marando, storico trafficante internazionale di droga sparito nel.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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