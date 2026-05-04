Luigi Marando nome in codice Disquared | così è finita la fuga del boss al centro in un' indagine a Milano

Nell'ambito di un'operazione condotta a Milano, è stato arrestato un uomo noto con il nome in codice “Disquared”. La sua fuga, durata alcuni giorni, si è conclusa con il suo fermo. Durante le indagini sono stati raccolti elementi che hanno portato all'identificazione e alla cattura. Il soggetto è considerato una figura di rilievo nell’ambito di un’inchiesta legata a attività illecite. La vicenda si inserisce in un quadro di investigazioni in corso nella zona.