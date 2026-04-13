Matteo Canzi vincitore di MasterChef a Palazzo Lombardia Fontana | Mi ha promesso piatti lombardi nel suo futuro ristorante
A Palazzo Lombardia si è tenuto un incontro tra il governatore regionale e Matteo Canzi, il giovane chef di 24 anni di Olgiate Molgora che ha vinto la recente edizione di MasterChef Italia. Durante l’incontro, Fontana ha affermato che Canzi ha promesso di inserire piatti lombardi nel suo futuro ristorante. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto tra l’istituzione e un talento emergente nel panorama culinario italiano.
Un ponte ideale tra l’istituzione regionale e il talento emergente della cucina italiana. Si è svolto a Palazzo Lombardia l'incontro tra il governatore Attilio Fontana e Matteo (Teo) Canzi, il 24enne di Olgiate Molgora (Lecco) che si è aggiudicato il titolo di vincitore di MasterChef Italia 2026.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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