La campagna Facciamo Eleggere sostiene il candidato consigliere del Pd Lorenzo Gennari
La campagna “Facciamo Eleggere” è stata avviata dal Forum disuguaglianze e diversità insieme a Ti candido per sostenere dodici candidati alle elezioni amministrative che si svolgeranno il 24 e 25 maggio. Tra i candidati c’è anche un rappresentante del Partito Democratico, con l’obiettivo di promuovere temi legati alla giustizia sociale e ambientale nei territori locali. La campagna si concentra sulla promozione di questi candidati e sulle loro piattaforme.
La campagna “Facciamo Eleggere”, promossa dal Forum disuguaglianze e diversità e da Ti candido, sosterrà alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio dodici candidati, accomunati dal desiderio di promuovere la giustizia sociale e ambientale sui propri territori. Tra le 12 candidature, c'è.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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