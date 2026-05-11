La campagna Facciamo Eleggere sostiene il candidato consigliere del Pd Lorenzo Gennari

Da veneziatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La campagna “Facciamo Eleggere” è stata avviata dal Forum disuguaglianze e diversità insieme a Ti candido per sostenere dodici candidati alle elezioni amministrative che si svolgeranno il 24 e 25 maggio. Tra i candidati c’è anche un rappresentante del Partito Democratico, con l’obiettivo di promuovere temi legati alla giustizia sociale e ambientale nei territori locali. La campagna si concentra sulla promozione di questi candidati e sulle loro piattaforme.

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La campagna “Facciamo Eleggere”, promossa dal Forum disuguaglianze e diversità e da Ti candido, sosterrà alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio dodici candidati, accomunati dal desiderio di promuovere la giustizia sociale e ambientale sui propri territori. Tra le 12 candidature, c'è.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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