Un candidato sindaco in una città italiana ha utilizzato un messaggio pubblicitario che fa riferimento a un sito di incontri per promuovere la propria campagna elettorale. Nel messaggio, invita gli elettori a cliccare su un link con la frase

" Vuoi qualcosa di davvero eccitante? Clicca qui sotto e scopri cosa ho in mente per la nostra città". Dritto al punto, qualche doppio senso e "una viabilità meno canonica, ma infinitamente più popolata: Pornhub, Tinder e Hinge ": sono questi i canali con cui cerca voti Paride Paci, candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni amministrative a Chieti, fissate per il 24 e il 25 maggio. A svelare quella che appare una novità assoluta in Italia è Il Centro. "Da oggi, chiunque si colleghi da Chieti al celebre portale per adulti verrà intercettato da un annuncio prima di poter avviare il video prescelto". Nel 2019, ricorda il quotidiano abruzzese, ci fu un precedente in Danimarca con l'esponente di un partito di centrodestra in corsa per le politiche.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Chieti, il candidato sindaco Pd fa campagna su PornHub: "Vuoi qualcosa di eccitante?"

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