Chieti candidato del Pd fa campagna elettorale su Pornhub e Tinder

A Chieti, la campagna elettorale è partita poco dopo Pasqua in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Un candidato del Partito Democratico ha scelto di promuoversi utilizzando piattaforme come Pornhub e Tinder. Le votazioni si svolgeranno nel primo turno in queste date, coinvolgendo gli elettori della città. La campagna ha attirato l’attenzione per la modalità insolita di comunicazione adottata.

AGI - La campagna elettorale è iniziata subito dopo Pasqua. I cittadini di Chieti andranno alle urne il prossimo 24 e 25 maggio, almeno per un primo turno. Ma non c’è solo il dissesto finanziario dell’ente e quello del territorio ad animare la discussione politica e nei bar sui cinque che si contenderanno la fascia tricolore: Alessandro Carboni, ex consigliere comunale, sostenuto da 4 liste civiche; Giancarlo Cascini, ex assessore per breve tempo della giunta uscente, anche lui con una civica; Cristiano Sicari, nome di FI, FdI, Nm e almeno una civica; Mario Colantonio con la Lega e Udc; Giovanni Legnini, ex senatore ed ex vicepresidente del Csm, per il centrosinistra.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Chieti, candidato del Pd fa campagna elettorale su Pornhub e Tinder Notizie correlate Leggi anche: Chieti, candidato Pd fa campagna elettorale su Pornhub e Tinder Leggi anche: Chieti, un candidato fa campagna elettorale su Pornhub, Tinder e Hinge: "È un gancio comunicativo" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elezioni, prende forma il centrosinistra: le liste e i nomi a sostegno di Legnini; Elezioni Chieti, Giovanni Legnini candidato sindaco; La coalizione di centrosinistra guidata da Legnini si presenta alla città: alla villa l'ufficializzazione dei candidati e del programma; Chieti al voto: dieci domande al candidato sindaco Mario Colantonio (Lega). Il candidato del Pd a Chieti che fa campagna elettorale su Pornhub, Tinder e HingeDalle piazze alle app di incontri fino al sito per adulti. A Chieti la campagna elettorale del candidato del Partito Democratico Paride Paci sposa una strategia di comunicazione inedita, puntando su P ... blitzquotidiano.it La strategia hot del candidato Pd di Chieti che cerca i voti su Tinder e PornhubPornhub, Tinder e Hinge: sono questi i canali con cui cerca voti Paride Paci, candidato del Partito democratico alle prossime elezioni amministrative a Chieti, fissate per il 24 e il 25 maggio. Vuoi ... repubblica.it https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/chieti-ludc-entra-nella-coalizione-del-sindaco-del-fare.html facebook Il candidato Pd di Chieti che cerca voti su Pornhub e Tinder, lo spot elettorale: «Vuoi qualcosa di eccitante» x.com