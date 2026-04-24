Reggio Calabria | parte la sfida di Reggio Protagonista con 32 nomi

A Reggio Calabria è stata annunciata la lista Reggio Protagonista in vista delle prossime elezioni amministrative. Il portavoce della lista ha presentato ufficialmente i nomi di 32 candidati che concorreranno alle elezioni. La presentazione si è svolta con un evento pubblico, durante il quale sono stati illustrati i nomi scelti per rappresentare il progetto politico. La lista si prepara a confrontarsi con altre forze politiche per le prossime consultazioni.

? Cosa sapere Simone Veronese presenta 32 candidati della lista Reggio Protagonista per le amministrative reggine.. Il gruppo sostiene Francesco Cannizzaro nel centrodestra per le elezioni del 24 e 25 maggio.. Il coordinatore Simone Veronese ha ufficializzato oggi il deposito della lista civica Reggio Protagonista, presentando trentadue candidati al Consiglio Comunale per le amministrative del 24 e 25 maggio a Reggio Calabria. Con la formalizzazione di questo gruppo, si avvia ufficialmente la corsa elettorale che vedrà la lista schierata all’interno della coalizione di centrodestra per sostenere la candidatura di Francesco Cannizzaro alla guida della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: parte la sfida di Reggio Protagonista con 32 nomi Notizie correlate Reggio, scatta la sfida: Reggio Futura svela i nomi per le comunali?? Cosa sapere Reggio Futura presenta i candidati in via Tripepi venerdì 24 aprile alle 17:30. Reggio Calabria: Cannizzaro lancia la sfida con 5 nuovi volti? Cosa sapere Francesco Cannizzaro presenta cinque candidati per le circoscrizioni di Reggio Calabria il 24 aprile. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Reggio Calabria, bimba di 5 anni muore investita da trattore del padre; Reggio Calabria capitale del gusto: parte la maratona dei sapori dello Street Food Fest; Reggio Calabria, Cannizzaro allarga il centrodestra, Battaglia ricompatta il centrosinistra; Reggio Calabria Street Food Fest 2026: al via il viaggio nel gusto sul Lungomare Falcomatà. Elezioni Reggio Calabria, Ivano Nasso (Fratelli d’Italia) a StrettoWeb: città piegata sulle ginocchia, io ho scelto di metterci la facciaGià amministratore di una società partecipata del Comune di Reggio Calabria, dopo anni ha deciso per la prima volta di fare politica attiva in città. Stiamo parlando di Ivano Nasso, candidato nelle li ... strettoweb.com Elezioni Reggio Calabria, AVS pronta a presentare la sua lista: appuntamento in centro cittàLunedì 27 aprile, alle ore 17:00, presso il Cineteatro Metropolitano del DLF di Reggio Calabria, si terrà la manifestazione pubblica per la presentazione della lista elettorale di AVS che parteciperà ... strettoweb.com Elezioni a Reggio Calabria, il centrodestra presenta i candidati alla presidenza delle cinque Circoscrizioni. Cannizzaro: “Il cambiamento parte da novità e competenza” Leggi qui l'articolo: https://www.reggiotv.it/notizie/attualita/128304/circoscrizioni-cannizzaro - facebook.com facebook Civiltà calabro-greca Codice patmiaco 33 in lingua greca, redatto negli "scriptoria" basiliani a Reggio #Calabria nel 941 d.C. età bizantina. Con Omelie di San Giovanni Nazianzieno scritto dal monaco Nicola e figlio Daniele. Conservato a Patmos (Grecia). #art x.com