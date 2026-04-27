Aerospazio ' il settore vale oltre 21 miliardi in crescita spazio e aeronautica'

Il settore dell'aerospazio ha raggiunto un valore complessivo di 21,4 miliardi di euro nel 2024, registrando una crescita rispetto al 2021. In particolare, il comparto dello spazio ha visto un aumento del 63% nel fatturato e del 51% nel numero di addetti, mentre quello aeronautico è cresciuto del 30% in termini di ricavi e del 17% nel personale impiegato. Questi dati evidenziano un trend di sviluppo continuo nel settore.

Il settore dell'aerospazio vale 21,4 miliardi di fatturato complessivo al 2024, in crescita dal 2021 sia lo spazio (+63% di fatturato e +51% di addetti) che l'aeronautica (+30% di fatturato e +17% di addetti). Lo stima la prima mappatura della filiera aerospaziale italiana - presentata oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy - realizzata congiuntamente dal Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (Ctna) e da Confindustria, su dati raccolti tramite contatto diretto con le imprese e validati per la componente finanziaria in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Nel settore è investito in R&D il 5% del fatturato, 54.300 gli addetti, con una base industriale costituita all'80% da pmi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aerospazio, 'il settore vale oltre 21 miliardi, in crescita spazio e aeronautica' Notizie correlate Leggi anche: Aeronautica, settore manutenzione aerei di Atitech in crescita: nuove assunzioni Terna: ricavi 2025 in forte crescita oltre 4 miliardi e 3,5 miliardi di investimentiTerna ha chiuso l'esercizio 2025 n solida crescita, annunciando un aumento di ricavi ed utili. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Aerospazio, il Cuneese può salire sul treno della crescita ma resta ai margini della filiera; SolidWorld, controllata emiratina si aggiudica commessa da 400.000 euro nel settore aerospaziale; Intesa Sanpaolo, Imprese vincenti: presentato a Napoli il decimo incontro. Aerospazio, il Cuneese può salire sul treno della crescita ma resta ai margini della filieraCUNEO CRONACA - L’aerospazio corre, e lo fa a pochi chilometri dal Cuneese. Non è una prospettiva lontana né un settore di nicchia: in Piemonte vale circa 8 miliardi di euro l’anno, conta 35 mila add ... cuneocronaca.it IPOready 2026: oltre 160 le società coinvolte. Al via il settore Difesa e Aerospazio che incide per il 20%Parte martedì 27 gennaio il progetto IPOready 2026 di Euronext, la holding europea dei listini guidata dall’ad Stéphane Boujnah che controlla anche Borsa Italiana. Nello specifico, si tratta del ... milanofinanza.it LE ATTIVITÀ di ricerca e sviluppo portate avanti nei settori della difesa e dell’aerospazio scandiscono, di fatto, il ritmo dell’innovazione:... Leggi l'articolo #RomaMadrid - facebook.com facebook Aerospazio in Spagna in forte crescita Fatturato 2024: 16,15 mld € (+16,2%) Oltre 260.000 addetti 4° posto in Europa per vendite e occupazione Export pari al 61% del settore Un mercato strategico per le PMI italiane Chiedi il supporto di ICE ice.it/it/ser x.com