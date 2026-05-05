La Ginestra Biblioteca Amica delle bambine dei bambini e degli adolescenti

Il 8 maggio, l’UNICEF Italia assegnerà la targa di “Biblioteca Amica” a una struttura di Arezzo dedicata a bambini e adolescenti. L’evento si svolgerà nella sede della biblioteca, che ha ottenuto il riconoscimento per il suo impegno nel promuovere l’accesso alla cultura e ai servizi educativi per i giovani. La cerimonia sarà aperta al pubblico e coinvolgerà rappresentanti dell’ente e della comunità locale.

Arezzo, 5 maggio 2026 – Il prossimo 8 maggio l’UNICEF Italia riconoscerà la Biblioteca Ginestra Fabbrica della Conoscenza di Montevarch i (AR) come “Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, quarta biblioteca in Italia a ricevere questo riconoscimento, seconda in Toscana dopo la San Giorgio di Pistoia. “Il Programma “Biblioteche Amiche delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” costituisce per l’U NICEF Italia un elemento significativo nell’ambito del proprio impegno di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia nel nostro Paese” - ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. “La Biblioteca.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Ginestra “Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” Notizie correlate “In viaggio con le emozioni”: tre laboratori gratuiti per bambine e bambini alla Biblioteca comunale di GrottaglieL’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Grottaglie, in collaborazione con l’Associazione Sementa APS, promuove il ciclo di laboratori... Montevarchi, gli studenti della Magiotti incontrano la Marina Militare alla Biblioteca La GinestraArezzo, 24 febbraio 2026 – Si è svolto nei giorni scorsi, nella Sala della Filanda della biblioteca comunale La Ginestra di Montevarchi, l’incontro... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Tanti appuntamenti nel mese di maggio con la biblioteca Ginestra di Montevarchi; Tanti appuntamenti nel mese di maggio con la biblioteca Ginestra di Montevarchi. La Ginestra Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescentiArezzo, 5 maggio 2026 – Il prossimo 8 maggio l’UNICEF Italia riconoscerà la Biblioteca Ginestra Fabbrica della Conoscenza di Montevarchi (AR) come Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e degli ... lanazione.it Tanti appuntamenti nel mese di maggio con la biblioteca Ginestra di MontevarchiIn arrivo Workshop, circoli di lettura e aperibook: il calendario ... msn.com L’amica geniale alla biblioteca Oodi (Helsinki), 2 maggio 2026 - facebook.com facebook