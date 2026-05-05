La Biblioteca Comunale di Montevarchi riceve un prestigioso riconoscimento Unicef

Il 8 maggio, l’Unicef Italia consegnerà alla Biblioteca Ginestra Fabbrica della Conoscenza di Montevarchi il titolo di “Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”. Con questa assegnazione, la struttura diventa la quarta in Italia e la seconda in Toscana a ricevere questo riconoscimento. La biblioteca sarà premiata per aver adottato pratiche dedicate alla tutela e alla promozione dei diritti dei più giovani.

Il prossimo 8 maggio l’Unicef Italia riconoscerà la Biblioteca Ginestra Fabbrica della Conoscenza di Montevarchi (AR) come “Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, quarta biblioteca in Italia a ricevere questo riconoscimento, seconda in Toscana dopo la San Giorgio di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Papardo, prestigioso riconoscimento per il laboratorio di Ecografia Cardiovascolare A Stefano Paleari un prestigioso riconoscimento per la cooperazione scientifica tra Italia e LettoniaL’onorificenza è stata consegnata da Elita Gavele, Ambasciatrice della Lettonia a Roma, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Biblioteca Comunale: chiusura straordinaria sabato 2 maggio; Biblioteca comunale, martedì in sede centrale visita guidata alla mostra La città abitata / Notizie / Novità / Homepage; Attiva la Biblioteca Comunale nell’Hub Socio Culturale di Via Sichelgaita; Maggio dei libri: inaugurato il punto prestito SmsBiblioMare a Marina di Pisa, attivo fino al 30 settembre. La Biblioteca Comunale di Montevarchi riceve un prestigioso riconoscimento UnicefGinestra Fabbrica della Conoscenza è la quarta biblioteca in Italia a ricevere questo riconoscimento e la seconda in Toscana dopo la San Giorgio di Pistoia ... arezzonotizie.it Biblioteca comunale: serie di attività in centro e nei sobborghiDalle visite guidate alla mostra La città abitata: sguardi storici su Trento allestita nella sede centrale di via Roma, ai laboratori per bambini e famiglie nelle sedi periferiche: un calendario ric ... giornaletrentino.it Gli appuntamenti di maggio - Biblioteca Comunale di Sacrofano! - facebook.com facebook La Biblioteca Comunale di Palau arricchisce la propria offerta con MLOL – MediaLibraryOnLine, la piattaforma di biblioteca digitale che consente di accedere a migliaia di contenuti online x.com