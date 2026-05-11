La Biblioteca Capitolare di Verona ospita l' opera di Luca Pozzi Arkanian Shenron

Dal 4 al 17 maggio, la Biblioteca Capitolare di Verona ospiterà l’opera iconica dell’artista milanese Luca Pozzi, "Arkanian Shenron" (2020), una scultura multi-piattaforma ispirata al drago del manga Dragon Ball, che sfida i confini tra materia e informazione. L’installazione è un tributo visivo.🔗 Leggi su Veronasera.it

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