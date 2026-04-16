I volumi della Biblioteca Capitolare salvati dalle bombe | in anteprima arriva a Verona il docufilm La Guerra dei libri
Al Cinema Aurora di Verona si accendono i riflettori su una pagina poco nota della storia culturale europea. Sabato 18 aprile alle ore 17 è in programma l’anteprima del docufilm “La Guerra dei libri”, firmato da Mauro Vittorio Quattrina, che ricostruisce il salvataggio dei volumi più preziosi.🔗 Leggi su Veronasera.it
Biblioteca Capitolare (Verona),
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