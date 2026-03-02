La biblioteca di Biogem ospita la presentazione del saggio Temperanza di Gennaro Carillo
Giovedì 12 marzo alle 17, presso la biblioteca di Biogem, si terrà la presentazione del saggio
Sarà il saggio “Temperanza” del filosofo napoletano Gennaro Carillo l’oggetto del dibattito in programma giovedì 12 marzo alle ore 17.00 presso la Biblioteca di Biogem, ad Ariano Irpino. Il volume, recentemente edito dalla casa editrice Il Mulino di Bologna, analizza, in dialogo con la filosofia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
