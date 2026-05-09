Montesarchio finanziati tre importanti interventi per sicurezza stradale e dissesto idrogeologico
L’amministrazione comunale di Montesarchio ha comunicato l’approvazione di tre interventi finanziati, dedicati alla sicurezza stradale e alla gestione del dissesto idrogeologico. Questi interventi riguardano lavori di consolidamento di aree fragili, miglioramenti delle strade e interventi di prevenzione per problemi di dissesto. Le risorse sono state assegnate attraverso bandi pubblici e programmi regionali, con l’obiettivo di intervenire su punti critici del territorio.
Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione comunale di Montesarchio annuncia l’ammissione a finanziamento di tre importanti interventi (inseriti in delibera di GM del 5 agosto 2025)destinati alla messa in sicurezza del territorio comunale, per un importo complessivo pari a 2 milioni e 500mila euro. Nel dettaglio, i finanziamenti riguardano: un intervento da 1 milione di euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti della rete stradale comunale; un intervento da 750mila euro per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico in località Monaca; un ulteriore intervento da 750mila euro per la mitigazione del dissesto idrogeologico lungo la Strada Provinciale Vitulanese.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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