Montesarchio finanziati tre importanti interventi per sicurezza stradale e dissesto idrogeologico

L’amministrazione comunale di Montesarchio ha comunicato l’approvazione di tre interventi finanziati, dedicati alla sicurezza stradale e alla gestione del dissesto idrogeologico. Questi interventi riguardano lavori di consolidamento di aree fragili, miglioramenti delle strade e interventi di prevenzione per problemi di dissesto. Le risorse sono state assegnate attraverso bandi pubblici e programmi regionali, con l’obiettivo di intervenire su punti critici del territorio.

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Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione comunale di Montesarchio annuncia l’ammissione a finanziamento di tre importanti interventi (inseriti in delibera di GM del 5 agosto 2025)destinati alla messa in sicurezza del territorio comunale, per un importo complessivo pari a 2 milioni e 500mila euro. Nel dettaglio, i finanziamenti riguardano: un intervento da 1 milione di euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti della rete stradale comunale; un intervento da 750mila euro per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico in località Monaca; un ulteriore intervento da 750mila euro per la mitigazione del dissesto idrogeologico lungo la Strada Provinciale Vitulanese.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Montesarchio, finanziati tre importanti interventi per sicurezza stradale e dissesto idrogeologico ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Dissesto idrogeologico. Gli interventi a Lerici Dissesto idrogeologico: il Comune stima interventi per 110 milioni di euro e scrive alla RegioneLa sindaca di Genova Silvia Salis e l’assessore a Lavori pubblici, Manutenzioni e Protezione Civile Massimo Ferrante hanno inviato una lettera al...