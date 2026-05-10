Da Torretta con il podcast Italian brothers al red carpet del festival internazionale Tulipani Seta Nera

C'è anche un pezzo di Palermo, esattamente di Torretta, nel cuore del prestigioso festival internazionale Tulipani di Seta Nera. Jasper Godel e Simone Prestigiacomo, volti e voci del podcast Italian Brothers Tv sono volati a Roma per un compito tanto onorevole quanto emozionante: far parte della.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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