In Abruzzo 350 opportunità di occupazione nei settori della ristorazione e dell’accoglienza
In Abruzzo sono aperte oltre 350 posizioni di lavoro nel settore della ristorazione e dell’accoglienza, disponibili anche in altre parti del paese. Le offerte riguardano ruoli come cuochi, pizzaioli, sommelier, barman, camerieri, pasticcieri e receptionist. Le opportunità sono rivolte a chi cerca un impiego per la stagione estiva e coprono diverse figure professionali nel settore turistico e ristorativo.
Cuochi e pizzaioli, sommelier e barman, ma anche camerieri, pasticcieri e receptionist: sono oltre 350 le posizioni aperte su tutto il territorio nazionale, anche in Abruzzo, rivolte a chi è in cerca di lavoro per la prossima estate. Con l’arrivo della bella stagione, infatti, il settore Ho.Re.Ca.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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