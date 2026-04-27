In Abruzzo 350 opportunità di occupazione nei settori della ristorazione e dell’accoglienza

In Abruzzo sono aperte oltre 350 posizioni di lavoro nel settore della ristorazione e dell’accoglienza, disponibili anche in altre parti del paese. Le offerte riguardano ruoli come cuochi, pizzaioli, sommelier, barman, camerieri, pasticcieri e receptionist. Le opportunità sono rivolte a chi cerca un impiego per la stagione estiva e coprono diverse figure professionali nel settore turistico e ristorativo.