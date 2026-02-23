Arpal | 519 posti di lavoro disponibili si assume nel turismo e ristorazione

Arpal ha pubblicato un nuovo report che mostra 79 offerte di lavoro attive, con 519 posti disponibili. La maggior parte delle opportunità riguarda il settore del turismo e della ristorazione, dove le aziende cercano personale urgentemente. La richiesta di lavoratori cresce, soprattutto in strutture ricettive e ristoranti. Questa situazione riflette un aumento delle assunzioni nel territorio di Brindisi, che sta cercando di recuperare il periodo di crisi. Le aziende attendono candidati pronti a inserirsi subito.

Il settimo report settimanale registra 79 annunci attivi. Il comparto turistico-alberghiero guida la classifica con 349 figure ricercate, seguito da marketing e commercio BRINDISI - Il settimo report settimanale elaborato dall'Ambito di Brindisi di Arpal Puglia rivela 79 annunci attivi per un totale di 519 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio (clicca qui per visionare tutti gli annunci di lavoro). A guidare il mercato del lavoro, anche questa settimana, è il comparto turismo e ristorazione con 349 figure ricercate, confermandosi come il settore trainante dell'economia locale.