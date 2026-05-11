La 48esima edizione della manifestazione organizzata dall’Amatori Podistica Terni Oltre 450 partecipanti alla Maratona delle Acque

La 48ª edizione della Maratona delle Acque si è svolta con oltre 450 partecipanti nonostante le condizioni meteorologiche avverse. La manifestazione, organizzata dall’Amatori Podistica Terni, ha visto corridori di diverse provenienze attraversare il territorio, mantenendo alta la partecipazione e l’interesse. La gara ha continuato a essere un momento di incontro tra atleti e appassionati, con un percorso che valorizza le caratteristiche locali.

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