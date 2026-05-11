La 48esima edizione della manifestazione organizzata dall’Amatori Podistica Terni Oltre 450 partecipanti alla Maratona delle Acque
La 48ª edizione della Maratona delle Acque si è svolta con oltre 450 partecipanti nonostante le condizioni meteorologiche avverse. La manifestazione, organizzata dall’Amatori Podistica Terni, ha visto corridori di diverse provenienze attraversare il territorio, mantenendo alta la partecipazione e l’interesse. La gara ha continuato a essere un momento di incontro tra atleti e appassionati, con un percorso che valorizza le caratteristiche locali.
Il maltempo non ha scalfito l’entusiasmo della 48ª edizione della Maratona delle Acque, storica manifestazione organizzata dall’ Amatori Podistica Terni, che anche quest’anno ha saputo unire sport, amicizia e valorizzazione del territorio. Circa 450 partecipanti hanno animato le strade del ternano, regalando un bellissimo colpo d’occhio fatto di passione, sorrisi e voglia di stare insieme. Particolarmente significativa la presenza di gruppi arrivati da fuori regione, come la Podistica Alfonsine e gli amici di Gruppo Podistico Fornacette, giunti a Terni per vivere insieme la Festa della Mamma e partecipare a uno degli appuntamenti podistici più sentiti del Centro Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Terni, 48° edizione della Maratona delle Acque: divieti di circolazione per il passaggio della corsa ORDINANZAUna ordinanza municipale è stata emessa in previsione della 48° edizione della Maratona delle Acque.
Terni, 48ª edizione della Maratona delle Acque: “Da tutta Italia per ammirare le bellezze naturali del territorio”Una manifestazione podistica storica che unisce sport, benessere e valorizzazione del territorio.
Argomenti più discussi: La 48esima edizione della manifestazione organizzata dall’Amatori Podistica Terni. Oltre 450 partecipanti alla Maratona delle Acque; La Maratona delle Acque; Terni, 48° edizione della Maratona delle Acque: divieti di circolazione per il passaggio della corsa ORDINANZA; Terni. Michele Fiorucci e Francesca Gentili hanno vinto la 48^ Maratona delle Acque.
Grazie alla sconfitta del Genoa contro la Fiorentina, la Ternana Women è matematicamente salva e giocherà anche il prossimo anno in Serie A. Domani le rossoverdi saranno impegnate in casa della Lazio mentre nell'ultima giornata affronteranno il Milan. - facebook.com facebook