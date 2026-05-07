Terni 48° edizione della Maratona delle Acque | divieti di circolazione per il passaggio della corsa ORDINANZA

Per la 48ª volta, si terrà la Maratona delle Acque, prevista per domenica 10 maggio. La manifestazione si svolgerà su due diversi tracciati di 9 e 21 chilometri. Per consentire lo svolgimento della corsa, è stata emanata un'ordinanza comunale che prevede divieti di circolazione in alcune aree della città durante l’evento. La strada principale sarà interessata dal passaggio dei partecipanti lungo tutto il percorso.

Una ordinanza municipale è stata emessa in previsione della 48° edizione della Maratona delle Acque. La manifestazione podistica è in programma domenica 10 maggio e si svilupperà su due distinti percorsi di 9 e 21 km. Ad organizzare la gara è l’Amatori Podistica Terni con partenza dalla.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, festa della Liberazione: divieti di sosta e circolazione per il passaggio del corteo ORDINANZAUna ordinanza municipale è stata adottata in previsione di sabato 25 aprile, ossia la festa della Liberazione. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Terni, domenica la 48° ‘Maratona delle acque’ con start dalla Passeggiata; Terni, 48ª edizione della Maratona delle Acque: Da tutta Italia per ammirare le bellezze naturali del territorio; La 48esima Maratona delle Acque partirà dalla Passeggiata: iscritti a quota 200; Terni, ruba al supermercato e aggredisce i vigilanti: attestato. Maratona delle Acque, presentata la 48ª edizione: Terni pronta ad accogliere atleti da tutta ItaliaSport, territorio e valorizzazione delle eccellenze locali. Sono questi gli ingredienti della 48ª edizione della Maratona delle Acque, presentata questa mattina ... ternananews.it Sport, presentata la quarantottesima edizione della Maratona delle AcqueÈ stata presentata questa mattina, nella cornice istituzionale del Comune di Terni, la 48ª edizione della Maratona delle Acque, storica manifestazione podistica che unisce sport, benessere e valorizza ... umbria24.it Ospedale Civile Santa Maria Di Terni - Reparto Pediatria - facebook.com facebook