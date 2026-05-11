Kvaratskhelia trascinano il PSG in finale | record storico per il georgiano

Kvaratskhelia ha guidato il PSG alla finale di una competizione europea, stabilendo un record storico per un calciatore georgiano. Durante la stagione, ha segnato un numero di gol e assist che lo hanno reso uno dei protagonisti principali. La sua performance ha attirato l’attenzione per aver superato i record precedenti di Messi e Ronaldo. Tra i giocatori con statistiche simili al suo, ci sono altri quattro calciatori di rilievo.

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? Domande chiave Come ha fatto Kvaratskhelia a superare i record di Messi e Ronaldo?. Chi sono i quattro fuoriclasse con statistiche identiche al georgiano?. Perché l'assenza della Georgia ai Mondiali minaccia il Pallone d'Oro?. Come influirà la finale di Champions sulle scommesse per il premio?.? In Breve Kvaratskhelia ha servito un assist a Dembele dopo soli tre minuti di gioco.. Il georgiano ha segnato o assistito in sette partite consecutive di Champions League.. Il bilancio del numero 7 è di 10 gol e 6 assist in 15 incontri.. Dembélé, Mbappé e Yamal sono favoriti per il Pallone d'Oro secondo i bookmaker.. Khvicha Kvaratskhelia ha trascinato il PSG in finale di Champions League all’Allianz Arena del Bayern Monaco, segnando un punto decisivo per la squadra di Luis Enrique dopo la vittoria ottenuta contro l’Inter dodici mesi fa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kvaratskhelia trascinano il PSG in finale: record storico per il georgiano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Kvaratskhelia sfrutta l'errore di Sarr e porta in vantaggio il Paris Saint-Germain a Stamford Bridge Notizie correlate Psg sulle ali di Kvaratskhelia, ancora decisivo in Champions: i dati di questa stagione del georgiano fanno paura. Cosa ha fatto!?Fulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... PSG-Bayern 5-4: Kvaratskhelia e Dembélé stravolgono il record?? Cosa sapere Il PSG batte il Bayern Monaco 5-4 al Parco dei Principi con Kvaratskhelia e Dembélé. Argomenti più discussi: Tornike Kvaratskhelia al Bayern Monaco? Il fratellino di Kvara strega la Baviera; Kvaratskhelia, il Pallone d’Oro non è più un sogno: il georgiano trascina il Psg in Europa; Champions, il pari del Bayern arriva troppo tardi: Kvara trascina il Psg in finale!; Kvaratskhelia, da 'Kvaradona' a stella del PSG: ora punta al Pallone d'Oro.