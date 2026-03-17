Il Paris Saint-Germain si affida ancora a Kvaratskhelia, che si conferma una presenza determinante in Champions League. I dati della stagione del giocatore georgiano sono impressionanti, con prestazioni che spiccano per intensità e efficacia. La squadra francese conta sulle sue giocate per affrontare le partite più importanti, e i numeri finora raccolti lo testimoniano chiaramente.

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© Calcionews24.com - Psg sulle ali di Kvaratskhelia, ancora decisivo in Champions: i dati di questa stagione del georgiano fanno paura. Cosa ha fatto!?

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