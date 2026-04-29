PSG-Bayern 5-4 | Kvaratskhelia e Dembélé stravolgono il record

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Paris Saint-Germain ha sconfitto il Bayern Monaco 5-4 al Parco dei Principi, con gol di Kvaratskhelia e Dembélé. La vittoria segna la prima vittoria del club contro i tedeschi dopo più di due anni, interrompendo un digiuno iniziato nel aprile del 2021. La partita è stata ricca di gol e di emozioni, con entrambe le squadre che hanno trovato la rete più volte.

?? Cosa sapere Il PSG batte il Bayern Monaco 5-4 al Parco dei Principi con Kvaratskhelia e Dembélé. La vittoria interrompe il digiuno parigino contro i tedeschi iniziato il 7 aprile 2021. Al Parco dei Principi il PSG stravolge i pronostici battendo il Bayern Monaco per 5-4 in una sfida da record che interrompe l'incubo parigino contro i tedeschi, durato dal 7 aprile 2021. In un'atmosfera elettrica dove ogni centimetro di erba sembrava bruciare sotto i piedi dei giocatori, la Champions League ha r .🔗 Leggi su Ameve.eu

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