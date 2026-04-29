PSG-Bayern 5-4 | Kvaratskhelia e Dembélé stravolgono il record

Il Paris Saint-Germain ha sconfitto il Bayern Monaco 5-4 al Parco dei Principi, con gol di Kvaratskhelia e Dembélé. La vittoria segna la prima vittoria del club contro i tedeschi dopo più di due anni, interrompendo un digiuno iniziato nel aprile del 2021. La partita è stata ricca di gol e di emozioni, con entrambe le squadre che hanno trovato la rete più volte.