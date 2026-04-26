Lotta Europei Tirana | Simone Piroddu conquista il bronzo

Nell’ultima giornata dei Campionati Europei di lotta 2026 a Tirana, l’Italia ha ottenuto una medaglia di bronzo grazie alla prestazione di Simone Piroddu. La gara si è conclusa con questa conquista, contribuendo a sbloccare il medagliere nazionale durante la competizione. La competizione si è svolta in un clima di grande attenzione e partecipazione da parte degli atleti provenienti da diversi paesi europei.

L’Italia sblocca il medagliere proprio nell’ultima giornata dei Campionati Europei di lotta 2026 a Tirana grazie alla prestazione di Simone Piroddu. Il lottatore sardo conquista un prezioso bronzo nei 61 kg, regalando l’unica medaglia alla spedizione tricolore in Albania. Dopo la netta sconfitta subita al debutto contro l’albanese Zelimkhan Abakarov, Piroddu ha sfruttato al meglio la chance del ripescaggio, arrivata grazie all’approdo in finale dello stesso Abakarov. Nella giornata di oggi l’atleta azzurro si è dimostrato tra i migliori in Europa, superando prima il tedesco Niklas Stechele con un solido 6-3 e affrontando poi l’azero Nurradin Novruzov nella finale per il terzo posto.🔗 Leggi su Sportface.it

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