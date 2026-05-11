Krstovic il centravanti per i compagni | la nuova dimensione del bomber dell’Atalanta

Il centravanti dell’Atalanta ha mostrato un ruolo più completo rispetto alla semplice finalizzazione. Finora, ha fornito sette assist vincenti, contribuendo anche alla creazione di occasioni per i compagni. L’ultimo di questi passaggi decisivi è stato realizzato durante la partita contro il Milan, alla 36ª giornata, giocata allo stadio di San Siro. La sua presenza in attacco si è ampliata, passando da punto di riferimento a vero e proprio regista offensivo.

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