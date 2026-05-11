Krstovic il centravanti per i compagni | la nuova dimensione del bomber dell’Atalanta

Da calcionews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centravanti dell’Atalanta ha mostrato un ruolo più completo rispetto alla semplice finalizzazione. Finora, ha fornito sette assist vincenti, contribuendo anche alla creazione di occasioni per i compagni. L’ultimo di questi passaggi decisivi è stato realizzato durante la partita contro il Milan, alla 36ª giornata, giocata allo stadio di San Siro. La sua presenza in attacco si è ampliata, passando da punto di riferimento a vero e proprio regista offensivo.

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