Nel match valido per la 31ª giornata di Serie A, l'Atalanta ha battuto 3-0 il Lecce allo Stadio Via del Mare. Krstovic ha segnato un gol che ha messo fine a una serie di risultati positivi dei padroni di casa, mentre i voti e le valutazioni dei giocatori sono stati assegnati sulla base delle loro prestazioni. La partita ha visto i bergamaschi controllare il gioco e ottenere la vittoria con autorevolezza.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Via del Mare, valevole per la 31° giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Palladino tornano in zona Champions L’Atalanta batte il Lecce e rilancia le proprie ambizioni in chiave Champions League. Gli uomini di Palladino si impongono con un netto 3-0 al Via del Mare e fanno un bel passo in avanti in classifica, portandosi a meno uno dalla Roma e dalla Juventus (in attesa della sfida tra i bianconeri e il Genoa). I nerazzurri affronteranno proprio i bianconeri e i giallorossi nei prossimi due turni di campionato. Sfide che potrebbero risultare decisive nella corsa al quarto posto (attualmente occupato dal Como). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Lecce-Atalanta 0-3: Krstovic punisce i suoi ex compagni

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LECCE-ATALANTA 0-1: INTERVALLO Dopo due minuti di recupero, si chiude la prima frazione. Si va al riposo con l’Atalanta in vantaggio di una rete, firmata da Scalvini al 29’. Risultato giusto: ospiti decisamente più pericolosi di un Lecce, che, al contrario, no facebook