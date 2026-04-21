Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma mercoledì 22 aprile alle 21 alla New Balance Arena, l'Atalanta si prepara a decidere chi schierare come centravanti. La scelta tra Scamacca e Krstovic si fa più intricata, con l’attaccante romano considerato favorito per una maglia da titolare. La partita si presenta come un momento chiave per la squadra, che punta a superare l’avversario e avanzare nella competizione.

CALCIO. L’attaccante romano parte favorito per una maglia da titolare nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, mercoledì 22 aprile (alle 21) alla New Balance Arena. Bernasconi a sinistra, De Ketelaere e Zalewski sulla trequarti. Il dubbio è al centro dell’attacco. Scamacca o Krstovic è il principale dilemma per Raffaele Palladino in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, mercoledì 22 aprile (alle 21) alla New Balance Arena. Scamacca parte favorito, ma il montenegrino è in forma, è andato a segno anche a Roma in campionato, e ha ottime chance di giocare, magari a gara in corso. Pasalic e Raspadori sono le alternative con maggiori chance di sorprendere, mentre il giovane portiere Pardel dovrebbe andare in panchina al posto dell’infortunato Rossi.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, nodo centravanti per Palladino: Scamacca o Krstovic contro la Lazio

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