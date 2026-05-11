Krautrock jazz d’avanguardia e paesaggi sonori psichedelici | Gnomik trio ai Cantieri culturali della Zisa
Il 16 maggio alle 21, presso i Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, si terrà un concerto della rassegna PrimaVera Contemporanea 2026 dedicata alla musica e alle arti sperimentali. Sul palco salirà il Gnomik trio, un progetto internazionale che combina elementi di krautrock, jazz d’avanguardia ed effetti sonori psichedelici. La serata offrirà un’esperienza sonora che attraversa diversi generi musicali e stili artistici senza interruzioni.
Il 16 maggio alle ore 21, per PrimaVera Contemporanea 2026 (Sala Perriera, Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo), la rassegna dedicata alla musica e alle arti sperimentali, arriva sul palco Gnomik trio, progetto internazionale che intreccia rock sperimentale, jazz d’avanguardia, elettronica e.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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