Prima Vera Contemporanea ai Cantieri della Zisa in concerto il trio Filip Kobi Malfatti e Wolf silent

A Palermo, i Cantieri della Zisa hanno ospitato un concerto con il trio Filip, Kobi e Malfatti, affiancato dal progetto Wolf Silent. L’evento ha visto esibirsi diversi artisti, creando un’atmosfera in cui il suono si è evoluto attraverso scelte formali e momenti di improvvisazione. La serata ha coinvolto il pubblico in una esperienza musicale caratterizzata dalla sperimentazione e dalla fusione di diversi linguaggi.

Palermo diventa ancora una volta un campo di forze in cui il suono si ridefinisce, tra costruzione formale e apertura all’imprevisto. Con PrimaVera Contemporanea 2026, la città si trasforma in uno spazio di ricerca condivisa, attraversato da artisti e pratiche che mettono in discussione i.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Prima/Vera Contemporanea, alla Zisa in concerto Gunda Gottschalk, Miriam Palma e l'Acre TrioProsegue il percorso di Prima/Vera Contemporanea, la rassegna dedicata alle musiche di ricerca in corso alla Sala Perriera dei Cantieri Culturali... Prima/Vera Contemporanea, al via la nuova stagione: nel weekend l’anteprima ai Cantieri Culturali alla ZisaPrima/Vera Contemporanea 2026, che prenderà il via con un weekend di anteprima il 21 e 22 febbraio, per entrare nel vivo dal 7 marzo al 5 giugno in... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Prima/Vera Contemporanea, nel weekend performance di Radina Kordova e concerto del trio Another Gap; Palermo, Prima/Vera Contemporanea 2026: performance POTOP e concerto Another Gap; Il Primavera Sound di Barcellona è un immenso crocevia musicale; Motivi inaugura la Primavera Estate 2026 con Pre-Spring Collection: essenzialità contemporanea, tra rigore sartoriale e leggerezza. Alla Sala Perriera due concerti tra musica contemporanea e improvvisazione: WOLF SILENT e il trio Filip/Kobi/Malfatti. #PrimaVeraContemporanea2026 #Palermo #CantieriZisaconcertimusicacontemporanea #eventiPalermomaggio #jazzambientimprovvisazi - facebook.com facebook