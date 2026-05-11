Ko Harakiri Imolese | ora è retrocessione

Nella partita tra la squadra imolese e quella di Sasso Marconi, la squadra locale ha subito una sconfitta con il punteggio di 0-2. La formazione imolese ha schierato i giocatori Ferretti, Dall’Osso, Elefante, Troiano, Manzoni, Ricci, Agbugui, Lisi, Rizzi, Barnabà e Capozzi. La gara si è conclusa con il risultato favorevole agli avversari già nel primo tempo e rinnovato nel secondo.

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