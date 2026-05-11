Ko Harakiri Imolese | ora è retrocessione
Nella partita tra la squadra imolese e quella di Sasso Marconi, la squadra locale ha subito una sconfitta con il punteggio di 0-2. La formazione imolese ha schierato i giocatori Ferretti, Dall’Osso, Elefante, Troiano, Manzoni, Ricci, Agbugui, Lisi, Rizzi, Barnabà e Capozzi. La gara si è conclusa con il risultato favorevole agli avversari già nel primo tempo e rinnovato nel secondo.
IMOLESE 0 SASSO MARCONI 2 IMOLESE: Ferretti, Dall’Osso, Elefante (6’pts Mattiolo), Troiano (36’st Pampaloni), Manzoni (36’st Dragoi), Ricci, Agbugui, Lisi, Rizzi, Barnabà, Capozzi (33’ Cipi). A disp. Bellucci, Tandara, De Chiara, Cipriani, Patelli. All. Protti. SASSO MARCONI: Celeste, Barattini, Gobbo, Geroni, Tarozzi (1’st Mazia), Cinquegrana, Gamberini (30’st Leonardi), Gattor, Marra, Matta (30’st Merighi), Prasso (8’pts Montanaro). A disp. Albieri, Ingegneri, Zanini, Galassi, Pirazzoli. All. Bertone. Arbitro: Decimo di Napoli. Reti: 5’pts Marra, 7’pts Leonardi. Note: ammoniti Agbugui, Lisi, Mattiolo, Barattini, Gobbo, Tarozzi, Cinquegrana, Marra, Matta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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