Kings League il programma dei Play In | quattro squadre una sola va ai Play Off

Oggi si apre la fase dei Play In nella Kings League, con quattro squadre in corsa per un posto ai Play Off. La regular season del secondo Split si è conclusa ieri, e ora il percorso si concentra su questa fase preliminare. Solo una squadra riuscirà a superare questa tappa e qualificarsi per le fasi finali, che portano ai Mondiali per Club. La competizione si svolge in un momento cruciale per le squadre coinvolte.

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Milano, 11 maggio 2026 – Dopo la fine della regular season del secondo Split di Kings League, oggi inizia il cammino che porterà solamente una squadra a vincere la competizione e ad accedere ai Mondiali per Club. Gli Underdogs sono già certi di partecipare alla competizione internazionale grazie al primo posto conquistato la scorsa settimana, ma il secondo ed ultimo posto dalla Kings League Italia è ancora da assegnare. Questa sera si affronteranno alla Fonzies Arena di Colongo Monzese le Zebras, i TRM, i BigBro ed i Boomers per assegnare l'ultimo posto per accedere ai Play Off. Le squadre che scenderanno in campo questa sera hanno concluso il campionato tra la settima e la decima posizione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, il programma dei Play In: quattro squadre, una sola va ai Play Off ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LA Kings UP and DOWN season recap, MAJOR moments and an EARLY look ahead to next season Notizie correlate Kings League, i Caesar volano ai playoff: TRM ai play inCologno Monzese 8 maggio 2026 – I Caesar vincono 6-4 contro i TRM di TheRealMarzaa e volano ai playoff di Kings League. Kings League, BigBro ai play-in: Gear 7 fuori dalla competizioneMilano, 6 maggio – I BigBro vincono solamente ai Shootout la sfida decisiva per l'accesso ai play-in contro i Gear 7: sconfitta fatale per i Pirati... Argomenti più discussi: Sito ufficiale della Kings League - Calcio Reale; Kings League, ecco la fase a eliminazione diretta: il programma dei play-in; Kings League Lottomatica.sport Italia | Giorno 11 in Diretta Streaming | DAZN IT; Giornata 11 dello Split 2 di Kings League Lottomatica.sport Italy. Il Torino è alla ricerca di un portiere. Curiosamente l'ex granata Alessio Buono della Zeta Como è primo per parate (101) nel mondo Kings League durante questo Split. x.com Discussione partita: 48a partita - Delhi Capitals vs Chennai Super Kings reddit Kings League, parte oggi la Playoff Week dopo una regular phase ricca di spettacolo e colpi di scenaDopo undici giornate ad altissima tensione competitiva, la Kings League entra nella fase più spettacolare dello Split 2 con l’inizio della Playoff Week, il momento ... ilmessaggero.it