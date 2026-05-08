King Marracash al cinema | trailer ufficiale e date del docufilm evento di maggio 2026

Da oggi sono disponibili le prevendite di “King Marracash”, il primo docufilm dedicato al rapper italiano. Il film, che offrirà uno sguardo approfondito sulla carriera e sulla vita dell’artista, sarà proiettato in modo esclusivo nelle sale italiane il 25, 26 e 27 maggio. Il trailer ufficiale è stato pubblicato online, annunciando l’atteso evento cinematografico di maggio 2026.

È arrivato il momento di scoprire il lato più intimo del King indiscusso del rap italiano. Dall’8 maggio sono ufficialmente aperte le prevendite di “King Marracash”, il primo docufilm dedicato a Marracash, atteso nelle sale italiane come evento speciale esclusivamente il 25, 26 e 27 maggio. Contestualmente, è stato pubblicato anche il trailer ufficiale del progetto, disponibile su YouTube. Il film è una produzione Grøenlandia, realizzata in collaborazione con Disney+ e in associazione con Adler Entertainment, con la produzione esecutiva firmata da Matteo Rovere, Leonardo Godano e Marco Colombo. Alla regia c’è Pippo Mezzapesa, regista pugliese già noto al grande pubblico per Ti mangio il cuore e per la serie La legge di Lidia Poët, che ha curato soggetto e sceneggiatura insieme ad Antonella W.🔗 Leggi su Tutto.tv

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Il docufilm "KING MARRACASH" di Pippo Mezzapesa ripercorre la carriera di Fabio Rizzo svelando l'uomo dietro l'artista. Prodotto da Grøenlandia, in collaborazione con Disney+ e in associazione con Adler Entertainment. Al cinema il 25, 26 e 27 maggio. facebook

King Marracash, primo docufilm che ripercorre la carriera del rapper x.com