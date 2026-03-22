moustapha campione di kickboxing a contatto

Moustapha Leye, originario di Valcesano, ha conquistato il titolo di campione italiano di kickboxing a contatto pieno. Attualmente vive a Mondolfo con la sua famiglia, dopo aver lasciato Monte Porzio. È affiliato al team Allblacks e ha ottenuto la vittoria in una recente competizione nazionale di kickboxing.

E’ della Valcesano il campione italiano di Kickboxing a contatto pieno. Si tratta di Moustapha Leye del team Allblacks, ragazzo attualmente residente a Mondolfo dove si è trasferito da poco con la sua famiglia da Monte Porzio. E proprio a Monte Porzio, venerdì si è tenuta una cerimonia (foto) per lui alla presenza del sindaco di casa Marco Moscatelli, della sindaca facente funzione di Mondolfo Alice Andreoni e del consigliere regionale Nicola Barbieri. Tutti affiancati, oltre che dai familiari di Moustapha, dal consigliere comunale di Monte Porzio con delega allo sport Matteo Brugugnoli, da Andrea Aquili della società Allblacks e dai ragazzi delle scuole locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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