Kia amplia la gamma Sportage con l’introduzione della Black Edition

Kia ha annunciato l’arrivo di una nuova versione della Sportage, chiamata Black Edition. La vettura si distingue per il suo design e si basa su una motorizzazione Full-Hybrid. L’introduzione di questa versione si inserisce nella strategia dell’azienda di ampliare la gamma di modelli disponibili. La presentazione è avvenuta a Francoforte, in Germania.

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Kia amplia la gamma Sportage con l’introduzione di Black Edition, nuovo allestimento che punta l’accento sull’importanza del design, unito alla motorizzazione Full-Hybrid. La nuova edizione speciale spicca per il design distintivo pur mantenendo un elevato livello di dotazioni. Black Edition va ad ampliare il ventaglio di proposte all’interno del segmento dei SUV compatti di Kia combinando presenza stilistica unica con un’elettrificazione accessibile. Sportage Black Edition si caratterizza per una serie di particolari esterni in nero lucido, come la griglia, i profili, le calotte degli specchietti, le barre sul tetto, i paracolpi laterali, la linea di cintura, il profilo inferiore del paraurti e la slitta paramotore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Kia amplia la gamma PBV, arriva la PV5 Crew Van(Adnkronos) – Kia rafforza la propria strategia nel segmento dei veicoli commerciali leggeri con il debutto del nuovo PV5 Crew Van, modello versatile... Kia Sportage: addio benzina, solo ibridi dal 2027La sesta generazione della Kia Sportage, attesa nel terzo trimestre del 2027, eliminerà completamente i motori termici puri dalla sua gamma. New Kia Sportage Full Review 2026: Still the Best Family SUV Argomenti più discussi: Kia PV5 amplia la gamma cargo e accelera la sfida ai van elettrici; Kia PV5 Crew Van: un solo comando per trasformarsi da cargo a due posti a Van a cinque posti. Kia amplia la gamma Sportage con l’introduzione della Black EditionFRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) - Kia amplia la gamma Sportage con l'introduzione di Black Edition, nuovo allestimento che punta l'accento sull'importan ... italpress.com Torna la special edition coi dettagli esterni in nero lucido, ma su carrozzeria colore... Grigio Lupo. Vendite dall'estateTorna la special edition coi dettagli esterni in nero lucido, ma su carrozzeria colore... Grigio Lupo. Vendite dall'estate ... motorbox.com Jeep Avenger Black Edition: più stile o solo marketing ben confezionato Arriva in Italia la serie speciale del SUV più venduto: base Altitude, dettagli neri, cerchi da 17” e look più deciso. Dentro cresce la qualità percepita: console nera, vetri oscurati, strume - facebook.com facebook