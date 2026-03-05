Napoli Manna pesca in Germania | primi contatti avviati per il talento

Il Napoli ha avviato i primi contatti con un talento proveniente dalla Germania, attraverso il direttore sportivo Manna. La squadra sta lavorando per concludere al meglio la stagione e ottenere un posto in UEFA Champions League. La trattativa con il calciatore è in fase iniziale e si concentra sulle prime discussioni. La società segue con attenzione questa operazione per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Il Napoli è occupato a terminare la stagione in maniera positiva e conquistare un piazzamento in UEFA Champions League, che modificherebbe molto il bilancio stagionale in termini economici. Certamente, in questo caso sarebbe possibile concludere acquisti più prestigiosi e rinomati. Tra questi, rientra anche Maximilian Mittelstadt, terzino sinistro tedesco di proprietà dello Stoccarda. Si tratta di un profilo non molto conosciuto nel nostro Paese, ma con ottima esperienza anche nelle competizioni europee e con la Germania. Il Napoli è interessato a Mittelstadt: c'è la conferma di Moretto. L'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha rivelato, durante un video news pubblicato sul proprio profilo Youtube, che il Napoli è interessato a Maximilian Mittelstadt, terzino di proprietà dello Stoccarda.