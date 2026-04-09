Il Napoli ha deciso di esercitare il riscatto sul portiere brasiliano Alisson Santos, confermando così il contratto fino al 2031. Santos è stato protagonista di una prestazione determinante in una partita contro il Milan, che ha contribuito alla decisione della società di puntare sul suo futuro con la squadra. La scelta è stata ufficializzata dopo le recenti esibizioni dell’atleta, considerate decisive dalla dirigenza.

FUTURO GIÀ SCRITTO. L’impatto devastante di Alisson Santos nella sfida vinta contro il Milan ha convinto definitivamente la dirigenza del Napoli. Entrato a gara in corso, il brasiliano ha propiziato la rete decisiva di Matteo Politano, confermando un rendimento altissimo dal suo arrivo a gennaio. Il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a esercitare il diritto di riscatto dallo Sporting CP: la cifra confermata da Fabrizio Romano è di circa 15,5 milioni di euro, che si aggiungono ai 33,5 milioni già versati per il prestito oneroso, per un totale complessivo di ~18-19 milioni. L’accordo sul nuovo contratto è già raggiunto: fino al 2031 a 1,8 milioni netti a stagione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Alisson Santos, la scommessa vinta di Manna: il Napoli ha deciso il riscatto, contratto fino al 2031

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Alisson, la scommessa vinta da MannaNel calcio, a volte le intuizioni migliori nascono da una semplice frase detta al momento giusto.

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