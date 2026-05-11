Khalaili al Napoli? Ruota tutto intorno a Manna e Conte | Di Marzio chiarisce la posizione del club

Il calciomercato del Napoli è in stallo a causa delle trattative ancora aperte con il direttore sportivo e l’allenatore. La Roma ha manifestato interesse per il direttore sportivo attuale, mentre la posizione dell’allenatore rimane incerta. La situazione ha bloccato le operazioni di mercato del club, impedendo di fare acquisti o cessioni definitive fino a quando non si chiariranno le rispettive posizioni.

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Giovanni Manna e Antonio Conte rimangono le incognite che bloccano il calciomercato del Napoli. Secondo Sky Sport, la Roma continua a insistere per il direttore sportivo partenopeo, creando una situazione di stallo che impedisce di operare con certezza sul mercato estivo. Manna alla Roma: il primo ostacolo da risolvere. La dirigenza giallorossa non molla la presa su Giovanni Manna. Come rivela Gianluca Di Marzio ai microfoni di Radio Marte: “La Roma insiste per prenderlo e va risolta prima questa situazione “. Finché non si chiarisce il futuro del direttore sportivo azzurro, qualsiasi trattativa di mercato rimane in sospeso. I nomi circolanti – Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, Mario Gila, Juanlu Sanchez – sono tutti legati alle scelte di Manna e alle indicazioni tattiche di Conte.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Khalaili al Napoli? Ruota tutto intorno a Manna e Conte: Di Marzio chiarisce la posizione del club ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, Di Marzio frena il mercato: “Prima vanno chiariti Conte e Manna”Napoli, Di Marzio frena il mercato: “Prima vanno chiariti Conte e Manna”"> Prima degli acquisti, il Napoli dovrà risolvere i dubbi interni legati al... Khalaili-Napoli, Manna lavora al talento israelianoIl Napoli continua a lavorare sui profili giovani in vista della prossima stagione.