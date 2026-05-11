Kevin Bacon e l’assalto delle api | avventura in stile ‘Tremors’ per la star

Durante una passeggiata nella natura, l’attore è stato coinvolto in un episodio imprevisto quando un’orda di api lo ha attaccato. L’episodio si è verificato oggi in una zona naturale, dove la star si trovava da sola. Non sono stati segnalati altri coinvolti e l’attore ha ricevuto assistenza medica sul posto. La situazione ha richiesto l’intervento delle autorità locali.

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Roma, 11 maggio 2026 – Una tranquilla passeggiata nella natura si è trasformata in una scena degna di un film horror per Kevin Bacon. La star di ‘Tremors’ ha raccontato sui social di essere stata improvvisamente assalita da uno sciame d’api durante un’escursione insieme alla figlia Sosie e al marito di lei, l’attore Scoot McNairy. Un episodio raccontato con ironia, ma che nel giro di poche ore è diventato virale online, anche grazie al legame inevitabile con il ritorno di interesse attorno a Tremors, il cult che ha reso Bacon un’icona del cinema horror anni Novanta. L’attacco dello sciame durante una normale escursione. Secondo quanto raccontato dallo stesso Kevin Bacon, tutto sarebbe iniziato durante una semplice escursione all’aria aperta.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kevin Bacon e l’assalto delle api: avventura in stile ‘Tremors’ per la star ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milano Fashion Week, Elodie da Prada con lob in stile old money e gli altri beauty look delle starL'eleganza in prima fila da Max Mara che ha sfilato al Palazzo del ghiaccio di via Piranesi. 18 marzo: oroscopo, Eleonora Duse e la saggezza delle apiIl 18 marzo segna il settantasettesimo giorno dell’anno gregoriano, un momento in cui le tradizioni locali si intrecciano con la resilienza dei nati... Argomenti più discussi: Kevin Bacon assalito dalle api! La brutta disavventura dell'attore; Una delle attrici più amate di Stranger Things entra nel cast della nuova serie con Kevin Bacon; Cara Buono ricomincia da Southern Bastards, Kevin Williamson lavora a The Second Lady e altre news in breve; Bonnie Tyler, la cantante in coma indotto per peggioramento condizioni. kevin behrens - Results on X | Live Posts & Updates x.com Come fai a passare il tempo al lavoro nei giorni lenti? reddit