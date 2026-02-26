milano fashion week elodie da prada con lob in stile old money e gli altri beauty look delle star

Durante la Milano Fashion Week, le star si sono fatte notare indossando look curati e spesso audaci, mentre si spostano tra le sfilate nel centro della città. Tra i vari outfit, alcuni hanno attirato l’attenzione più di altri, lasciando trasparire le tendenze più in voga in fatto di trucco e acconciature. La scena milanese si anima di stile e creatività, con star che mostrano la propria personalità attraverso i look scelti.

L'eleganza in prima fila da Max Mara che ha sfilato al Palazzo del ghiaccio di via Piranesi. Elisabetta Dessy Elisabetta Dessy, icona dell'age positivity, dà con la naturalezza e l'autenticità che la contraddistinguono una lezione sul trucco per donne over 60. Nicky Hilton Rothschild La socialite Nicky Hilton da Max Mara con un trucco sofisticato e abbondante blush terraccotta sugli zigomi. Toni burgondy e rossi contraddistinguono il trucco delle star. Annalisa IL dettaglio beauty da copiare di Annalisa? Il rossetto mattone. Anna Valle con un trucco occhi sui torni del rosso. Se c'è un filo conduttore che inconsapevolmente ha unito le star in front row alla sfilata di Missoni è il blush, in tutte le sue variazioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

