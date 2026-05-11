Katia Follesa al Teatro Filarmonico | No vabbè mi adoro

Il 18 maggio 2026 alle 21, il Teatro Filarmonico di Verona ospiterà lo spettacolo di Katia Follesa intitolato “No vabbè mi adoro”. L’evento è programmato in una delle principali sale della città, nota per ospitare rappresentazioni artistiche di vario genere. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente, e i biglietti saranno disponibili attraverso i canali previsti dall’organizzazione.

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Il Teatro Filarmonico di Verona si prepara ad accogliere Katia Follesa con “No vabbè mi adoro”, spettacolo in programma il 18 maggio 2026 alle ore 21. Per la prima volta da sola sul palco, l’attrice e conduttrice porterà in scena un monologo costruito attorno alla sua comicità diretta e.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Katia Follesa a Palermo: lo spettacolo "No vabbè MI adoro" al Teatro GoldenLa poliedrica Katia Follesa torna a teatro con uno spettacolo da solista che si preannuncia un vortice di risate. Leggi anche: «No vabbè mi adoro»: Katia Follesa a Bergamo Argomenti più discussi: No vabbè Mi adoro; Katia Follesa, tra teatro e tv: a Comedy Match l’improvvisazione è una vera impresa; No vabbè mi adoro: Katia Follesa a Bergamo; Katia Follesa: Ho deciso di fare dei miei difetti una virtù comica. Katia Follesa, tra teatro e tv: a Comedy Match l’improvvisazione è una vera impresaKatia Follesa è al timone di Comedy Match, lo show comico in onda sul Nove e giunto ormai alla terza stagione. Ad affiancarla c’è Angelo Pintus, insieme a un cast ricchissimo di comici. deejay.it