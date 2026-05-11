Katia Follesa al Teatro Filarmonico | No vabbè mi adoro
Il 18 maggio 2026 alle 21, il Teatro Filarmonico di Verona ospiterà lo spettacolo di Katia Follesa intitolato “No vabbè mi adoro”. L’evento è programmato in una delle principali sale della città, nota per ospitare rappresentazioni artistiche di vario genere. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente, e i biglietti saranno disponibili attraverso i canali previsti dall’organizzazione.
Il Teatro Filarmonico di Verona si prepara ad accogliere Katia Follesa con “No vabbè mi adoro”, spettacolo in programma il 18 maggio 2026 alle ore 21. Per la prima volta da sola sul palco, l’attrice e conduttrice porterà in scena un monologo costruito attorno alla sua comicità diretta e.🔗 Leggi su Veronasera.it
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